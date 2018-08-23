مصور سعودى يلتقط صورا لحجاج بيت الله الحرام من الفضاء

كتب: محمد الأحمدى

مشاهد الوقوف بمشعر عرفات، ونفرة الحجاج لمزدلفة، وتحركهم صبيحة عيد الأضحى المبارك، وطواف الإفاضة، صور متعددة التقطها المصور السعودى أحمد حاضر للحجاج فى المشاعر المقدسة أثناء حج هذا العام.

وحملت صور "الصقر أحمد" كما يسميه البعض، تسجيل مشاهد الحج من السماء، وتحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "إن طيران الأمن يقدمون خدمة كبيرة له ولغيرة من المصورين، فهم متعاونون ويبحثون عن الميز التى تجعل المصورين يظهرون بأفضل الصور عن هذا الوطن ومايقدمه لضيوف الرحمن".



حجاج بيت الله الحرام

وأكد حاضر أنه التقط العديد من الصور فى مواقع مختلفة، لا يعرف العدد لكنه مؤمن أن هذه النتائج ستصل للعالم حول أفضل البقاع، موثقاً لما تقام من جهود جبارة لخدمة ملايين البشر.

وأضاف، بأنه يوثق منذ سنوات مشاهد الحج بتواجده مع طيران الأمن فى مختلف المواقع، ويحرص دوماً أن يكون لديه الجديد من اللقطات التى يتناقلها الناس عبر مواقع التواصل أو عبر الإعلام الرسمى.

وأضاف حاضر: "فى كل عام الخدمة تزداد والفرصة تتوفر بشكل أكبر والصورة تنقل كل المشاهد، وبالتأكيد الصورة لا تكذب ابداً".



مشاهد لحجاج بيت الله الحرام

ويحرص المصور أحمد على اختيار الوقت للصعود لطائرة الأمن لإلتقاط صوره، فهو يختار بعض الأوقات التى تكون الذروة، كنفرة الحجيج من عرفات وصبيحة عيد الأضحى، وكذلك التحليق فوق الحرم الشريف مع طواف الإفاضة لبعض الحجاج.

ويبين أحمد عشقه التصوير من الجو، لأنه يبين الخدمات الكبيرة والأعداد الهائلة، ويلتقط جماليات المكان سواء للمشاعر المقدسة فى عرفات ومزدلفة ومنى أو الحرم المكى الشريف.

فهو يفتخر بهذه الصور ويفتخر حينما يتناقلها الناس ويشعر بالفخر، لأنه استطاع أن ينقل ما يشاهده من السماء لأعين الناس ليشاهدوا هذا الجمال.

وقال فى ختام حديثه: "لولا طيران الأمن وتعاونهم وخدمتهم للمصورين، لما استطاع مصور أن يلتقط هذه الصور العلوية.. شكراً لهم فهم شركاء فى إخراج هذه الصور بهذا الشكل".



مشاعر الحج



جانب من الحجاج



جانب من حجاج بيت الله الحرام