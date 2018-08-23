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خلال الفترة من يناير – مايو 2018...

مصر تخفض وارداتها من 5 دول عربية أبرزها قطر.. وتوفر 637 مليون دولار

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:59 م
مصر تخفض وارداتها من 5 دول عربية أبرزها قطر.. وتوفر 637 مليون دولار المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت : هبة حسام
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رغم ارتفاع الإجمالية لواردات مصر من الدول العربية خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017، إلا أن الدولة خفضت حجم استيرادها من 5 دول عربية أبرزها دولة قطر.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر، خاصة مع الدول العربية، بلغت قيمة واردات مصر من الدول العربية خلال أول 5 أشهر من العام الحالى ما يقرب من 5 مليارات دولار، مقابل 4.2 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضى.

 ولكن رغم هذا الارتفاع فى واردات مصر من الدول العربية، وفرت الدولة نحو 637 مليون دولار، من قيمة وارداتها خلال الفترة من يناير – مايو 2018، بعد أن خفضت حجم استيرادها من 5 دول عربية، تمثلت تلك الدول فى: "سوريا، ليبيا، الإمارات، قطر، جيبوتى".

وجاءت قيمة واردات مصر -بعد تراجعها- من كل دولة من الدول الخمس، كالتالى  تراجعت واردات مصر من قطر إلى 185.2 مليون دولار، بعد أن كانت 733.8 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 548.6 مليون دولار.

وتراجعت واردات مصر من الإمارات إلى 326 مليون دولار، بعد أن كانت 417.4 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 55.4 مليون دولار، أما سوريا فإنخفضت واردات مصر منها إلى 35.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 59.5 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بتراجع بنحو 24 مليون دولار.

وتراجعت واردات مصر من ليبيا إلى 22.9 مليون دولار، بعد أن كانت 30.4 مليون دولار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 7.4 مليون دولار، كما تراجعت  واردات مصر من جيبوتى إلى 2.4 مليون دولار، بعد أن كانت حوالى 4 ملايين دولار، بانخفاض بلغت قيمته نحو 1.6 مليون دولار.


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