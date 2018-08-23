video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يعتدون على شابين فلسطينيين ويعطبون مركبات جنوب نابلس

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:23 م
مستوطنون يعتدون على شابين فلسطينيين ويعطبون مركبات جنوب نابلس مستوطنون
أ ش أ
إضافة تعليق

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على شابين فلسطينيين أثناء مرورهما قرب حاجز زعترة، وهاجموا منازل المواطنين فى قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس.
وقالت مصادر فلسطينية -فى تصريحات صحفية- إن الشابين سليمان ادريس قنى ( 20 عاما) ويحيى نعيم قني (23 عاما) أصيبا بجروح طفيفة نقلا إثرها إلى المستشفى عقب اعتداء المستوطنين عليهما قرب زعترة.
وقال سكرتير مجلس قروى عوريف عادل العامر، إن مستوطنى "يتسهار" هاجموا القرية فجرا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ما أسفر عن وقوع أضرار فى ثلاث مركبات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتلعون عشرات أشتال الزيتون ويدمرون أشجارا معمرة غرب رام الله

إصابة فلسطينى وطفليه فى هجوم مستوطنين على سيارته قرب نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مستوطنون

إسرائيل

نابلس

فلسطين

أخبار العرب

أخبار العرب الآن




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة