مستوطنون يعتدون على شابين فلسطينيين ويعطبون مركبات جنوب نابلس

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اعتدى مستوطنون إسرائيليون على شابين فلسطينيين أثناء مرورهما قرب حاجز زعترة، وهاجموا منازل المواطنين فى قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس.

وقالت مصادر فلسطينية -فى تصريحات صحفية- إن الشابين سليمان ادريس قنى ( 20 عاما) ويحيى نعيم قني (23 عاما) أصيبا بجروح طفيفة نقلا إثرها إلى المستشفى عقب اعتداء المستوطنين عليهما قرب زعترة.

وقال سكرتير مجلس قروى عوريف عادل العامر، إن مستوطنى "يتسهار" هاجموا القرية فجرا واعتدوا على ممتلكات المواطنين، ما أسفر عن وقوع أضرار فى ثلاث مركبات.