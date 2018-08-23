مستشار الأمن القومى الأمريكى يبحث مع نظيره الروسى الملفين الإيرانى الروسى

أ ش أ

بدأ مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى جون بولتون، اليوم الخميس، اجتماعا مع نظيره الروسؤ نيكولاى باتروشيف وذلك بمقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بحضور نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف.

ويتصدر المباحثات الملف الإيرانى وخاصة ما يتعلق بموضوعات السيطرة على الأسلحة وتطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية ، إضافة إلى مد تلك الأسلحة إلى جهات موالية لإيران في الشرق الأوسط، كما تتناول المباحثات الوجود الإيرانى فى سوريا فى ظل المطالبة الأمريكية بضرورة خروج القوات الإيرانية من سوريا.

وسيناقش الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بينهما، حيث يأتي هذا اللقاء استمرارا لمحادثات الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين في قمة هلسنكى الشهر الماضى، بالإضافة إلى تناول موضوع العقوبات الأمريكية التي تفرضها على روسيا حيث يرى الجانب الروسى أن تلك العقوبات لن تثني روسيا عن نهجها فى التعامل مع القضايا الدولية الراهنة.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسى قد أكد، في وقت سابق، أن موسكو تعتزم توضيح عدم جدوى العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده لن تناقش شروط رفع العقوبات عنها مع الجانب الأمريكى حيث بات من الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات بغض النظر عن أعمال روسيا..قائلا: "إن هدف العقوبات الأمريكية واضح ولن تجبرنا على تغيير نهجنا".