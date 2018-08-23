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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:04 م
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مركز طلخا بالدقهلية يوقف أعمال بناء بنادي التطبيقين ويصادر المعدات

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:51 م
مركز طلخا بالدقهلية يوقف أعمال بناء بنادي التطبيقين ويصادر المعدات محافظة الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أوقفت لجنة من رئاسة مركز ومدينة طلخا صباح اليوم الأعمال الجارية بنادى التطبيقيين، وصادرت معدات البناء بسبب القيام ببعض أعمال البناء المخالفة، وجاء ذلك بناء على تعليمات عثمان السيد عثمان رئيس مركز ومدينة طلخا.
 
وكانت اللجنة، تحت إشراف أحمد حمدي سكرتير عام المركز، وصبحى شبانة مدير المتابعة الليلية، وبمرافقة قوة أمنية من مركز شرطة طلخا، توجهت إلى النادى بعد وصول معلومات باستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للقيام ببعض أعمال البناء المخالف وبدون ترخيص، وتم التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادى.
 
 
 

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