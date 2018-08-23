مركز أبحاث أمريكى ينشر صورا لتوقف كوريا الشمالية عن تفكيك موقع إطلاق صواريخ

واشنطن (رويترز)

ذكر مركز للأبحاث فى واشنطن أمس الأربعاء، أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية الأسبوع الماضى تشير إلى أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ فى الربع الأول من أغسطس، رغم تعهد قدمه زعيمها للرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال قمة فى يونيو.

وقال مركز 38 نورث إن صور الاقمار الصناعية التجارية لمحطة سوهاى لإطلاق الأقمار الصناعية فى 16 أغسطس تشير إلى "عدم وجود أى أنشطة تفكيك كبيرة" سواء فى موقع اختبارات محركات الصواريخ أو منصة الإطلاق منذ الثالث من أغسطس.



موقع تفكيك صواريخ

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قال الشهر الماضى إن التقارير التى تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت فى تفكيك منشآتها فى محطة سوهاى تتماشى مع تعهد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون خلال قمته مع ترامب فى سنغافورة فى 12 يونيو.

وقال تقرير مركز 38 نورث إن تقدما كبيرا حدث فى إزالة موقع التجارب من يوليو إلى أغسطس، لكنه أضاف "المكونات التى أزيلت فى السابق لا تزال مكدسة على الأرض".



كوريا الشمالية تفكك موقع اطلاق صواريخ



جانب من الموقع



تفكيك موقع إطلاق الصواريخ



موقع إطلاق الصواريخ