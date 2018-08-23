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مدير أمن جنوب سيناء يعتمد حركة تنقلات إدارة المرور

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:46 م
مدير أمن جنوب سيناء يعتمد حركة تنقلات إدارة المرور مرور - ارشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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اعتمد اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء فى بيان له اليوم، هيكلة إدارة مرور جنوب سيناء والمقدمة من العميد مصطفى كامل عابدين مدير الإدارة.

وأبرز ما جاء في الحركة الإبقاء علي العميد شريف فاروق نافع وكيل إدارة المرور، المقدم محمد رفعت سعيد رئيس مباحث المرور، وشملت الحركة العميد حكيم شلبي رئيس قسم التفتيش والعقيد أمجد أديب رئيس قسم التراخيص، العقيد سامح أبو الفتح رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية، المقدم أسر حسن رئيس قسم العمليات، الرائد هيثم خليل رئيس قسم الطرق.

وشهدت الحركة تغيرات في إدارات المرور بمختلف مدن المحافظة، ففي طور سيناء تم الإبقاء علي الرائد محمد الكوانيني رئيس تراخيص مرور الطور، الرائد أسامة جعفر رئيس قسم عمليات المرور بمدينة رأس سدر، الرائد محمد علام رئيس تراخيص أبورديس، الرائد محمد السمبوك رئيس في تراخيص دهب، الرائد عمرو أسامة رئيس في تراخيص شرم، الرائد نور السمري بتراخيص ميناء نويبع البحري، الرائد ماجد نبيل بتراخيص نويبع، النقيب أحمد محروس بتراخيص منفذ طابا البرى.

كما قرر مدير أمن جنوب سيناء تعزيز إدارة المرور بعدد من ضباط مديرية الأمن، وذلك نظرا لما تتحمله إدارة المرور من أعباء كثيرة في جنوب سيناء خاصة أثناء المؤتمرات الدولية والأعياد.

 

 


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