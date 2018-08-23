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محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة الفلسطينية لمى خاطر للمرة السابعة

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:28 م
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسيرة الفلسطينية لمى خاطر للمرة السابعة لمى خاطر
أ ش أ
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قال محامى نادى الأسير الفلسطينى فراس الصباح، اليوم الخميس، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال فى عسقلان، مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاما) من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، للمرة السابعة على التوالى ولمدة سبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.
وأوضح نادى الأسير -فى بيان- أن الأسيرة لمى خاطر -متزوجة ولديها خمسة أبناء- تتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل فى معتقل "عسقلان" منذ تاريخ اعتقالها فى 24 يوليو 2018.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال وجهت عدة تهم للأسيرة خاطر؛ ورغم قسوة التحقيق وما رافقه من ضغوط وتهديدات لا تزال متواصلة بحقها، إلا أن الأسيرة خاطر ترفض الاعتراف بالتهم الموجهة لها.


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