محاكمة ابن رئيس جنوب افريقيا السابق بتهم فساد

رويترز

شهدت محكمة راندبيرج بجنوب افريقيا اليوم الخميس محاكمة راثل دودوزانى زوما نجل رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما بناء على تهم منفصلة تتعلق بالقتل لصلته بحادث سيارة مميت عام 2014 ، حيث اصطدمت سيارة تابعة لأسرة زوما بأخرى ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخر توفت لاحقاً فى المستشفى.

يذكر ان زوما الذى استقال من منصبه فى 14 من فبراير الماضى تحت ضغط من حزبه "المؤتمر الوطنى الإفريقى"، يواجه تهماً بالاحتيال والكسب غير المشروع وغسيل الأموال. وتتعلق التهم الموجهة إلى زوما بصفقة أسلحة ترجع إلى تسعينيات القرن الماضى عندما كان زوما نائباً للرئيس آنذاك، فيما ينفى زوما ارتكابه أى مخالفات.



الرئيس السابق لجنوب إفريقيا يرد أثناء مثوله أمام المحكمة لابنه في محكمة راندبيرج



جاكوب زوما يتحدث عبر الهاتف أثناء مثوله أمام المحكمة



جاكوب زوما ينظر خلال فترة ظهور المحكمة لابنه دودوزان زوما ا



ضابط شرطة ينظر إلى دودوزان زوما



جاكوب زوما أثناء مثوله أمام المحكمة لإبنه دودوزان في راندبيرج



محامي ابن زوما أثناء مثوله أمام محكمة قضاة راندبيرج.



زوما يرد أثناء مثوله أمام المحكمة لابنه بجنوب إفريقيا



زوما يرد على القضاة أثناء مثوله أمام المحكمة لابنه دودوزان