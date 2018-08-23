محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة فى ثالث أيام العيد

الشرقية – إيمان مهنى

وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإستئناف وتكثيف أعمال حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وصيانة أعمدة الإنارة و البلدورات والأرصفة ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.

وطالب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في بيان ، بتكثيف العمل خلال أيام أجازة عيد الأضحى ، كما ناشد المواطنين والأهالي بالتعاون مع الأجهزة المختصة و الإلتزام بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة .