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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:09 م
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محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة فى ثالث أيام العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:46 م
محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة فى ثالث أيام العيد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإستئناف وتكثيف أعمال حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وصيانة أعمدة الإنارة و البلدورات والأرصفة ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية  أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.
 
وطالب  رؤساء المراكز والمدن والأحياء  في بيان ، بتكثيف العمل خلال أيام أجازة عيد الأضحى ، كما ناشد  المواطنين والأهالي بالتعاون مع الأجهزة المختصة و الإلتزام بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة .
 
 

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