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متحف النيل بأسوان يستقبل 5 آلاف زائر ثالث أيام العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:37 م
متحف النيل بأسوان يستقبل 5 آلاف زائر ثالث أيام العيد متحف النيل بأسوان - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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أكد المهندس هشام فرغلى مدير متحف النيل الوثائقى بأسوان، أن زوار المتحف حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بلغت أعدادهم 5 آلاف و500 زائر.

وأضاف مدير متحف النيل بأسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن هناك زوار بارزين تفقدوا مقتنيات واقسام المتحف خلال أجازة العيد ومنهم السفير صالح هابيمانا،  سفير  جمهورية رواندا بالقاهرة،  ضمن زيارة سريعة اجراها لاستمتاع بالمناطق السياحية بأسوان، وبهدف مناقشة إمكانية مشاركة جمهورية رواندا بمقتنياتها بإحدى قاعات المتحف،  علي غرار مشاركة عدد من الدول الإفريقية ومنها السودان.

وأشار المهندس فرغلى، إلى أن متحف النيل شهد لأول مرة منذ افتتاحه رسميا ضم ترسا بحرية وتمساح نيلى، لوضعهم ضمن برنامج زيارة المتحف، خلال عيد الأضحى المبارك، لافتا الى أنه تم إستقدام ترسا بحرية وتمساح نيلى صغير ضمن مقتنيات المتحف، لعرضها لأول مرة بقاعات العرض المتحفى لمتحف النيل، وتعد أحدث المزارات الحديثة التى تفوقت على المقاصد السياحية التقليدية بالمحافظة.

وأوضح مدير المتحف، بأنه فى المقابل يتم تنظيم برنامج ثقافى فنى لزوار المتحف من الكبار والأطفال يوميا طوال أيام العيد، يتضمن فقرات الساحر وكرمبو ومسرح العرائس.

 

 
 
 
 

 


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