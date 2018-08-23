"لو خايف على عربيتك" 8 نصائح هامة لتجنب سرقة سيارتك

كتب أحمد عبد الهادى

باتت مشكلة سرقة السيارات خطر منتشر فى مصر خلال الأيام الأخيرة بعد أن غابت لفترات.

وفى إطار الخدمات المستمرة التى تقدما اليوم السابع للقارئ ، نوضح اليوم فى خطوات سريعة أهم وأبرز الطرق التى تجعلك تحافظ على أمان سياراتك وحمايتها من السرقة :

1ـ لا تركن سيارتك أبدا دون أن تتأكد من أنها تقف فى صف وسط سيارات أخرى؛ لأن سارق السيارة دائما يستغل وقوف السيارة بمفردها لمحاولته تحريكها لمسافة بعيده وبعدها يتخل بها لمحاولة تديرها وسرقتها .

2 ـ تجنب أن لا تفتح باب سيارتك أبدا إذا نادى عليك أحد بطريق مفتوح ، أو لو حاول أحد استفزازك حتى توقف سيارتك.

3 ـ هناك سرقات عدة تحدث بالإكراه وتحت تهديد السلاح، فيجب عليك التأكد من خلاء الطريق أمامك وتؤمن نفسك جيدا ثم تسير مسرعا مهما كانت الخسارة .

4ـ تأكد من غلق أزرار الأمان فى سيارتك دائما خاصة لو كنت تسير فى طرق مقطوعة.

5ـ إذا كانت سيارتك حديثة، ننصحك بأن تقوم بتغطيتها خاصة بالليل، لأن اللصوص يطمعون فى السيارات الحديثة، لارتفاع ثمنها.

6ـ استخدم الطرق التقليدية لحماية سيارتك، ومنها وضع جهاز تتبع أو تركيب "مفتاح الفصل" أو وضع جهاز إنذار أو كل هذا.

7ـ اشترى كلابش لعجلة السيارة وعصا الدريكسيون.

8 ـ احذر من الفتيات فى الطرق الليلية واحذر من الحيل التى تأتى من خلالهم فى محاولة للايقاع بك .