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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:53 م
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قيادات "الدفاع" اليمنية تشارك الجيش أفراح عيد الأضحى

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:17 م
قيادات "الدفاع" اليمنية تشارك الجيش أفراح عيد الأضحى الجيش اليمنى
إيمان حنا
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تفقد رئيس دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول ومدير دائرة الإمداد والتموين العميد عبدالله السقلدي ومدير دائرة المشاة العميد الركن حيدر محفل ورئيس قطاع الاذاعة والتلفزيون بدائرة التوجيه المعنوي العقيد يحيى الحاتمي ومدير مديرية التوجيه والإرشاد بدائرة التوجيه المعنوي الدكتور ناصر الجلال، اليوم أبطال الجيش الوطني المرابطين في المنطقة العسكرية السابعة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل اللواء الأشول تهاني رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع منتسبي المنطقة السابعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتفقدت قيادات وزارة الدفاع اليمنية الجيش الوطنى وشاركتهم أفراح عيد الأضحى، ودعا رئيس دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول جنود الجيش الوطنى باليمن إلى التحلى بأقصى درجات الاستعداد لمواجهة العدو والتمسك بأهداف الثورة اليمنية وبمستوى عال من التحصين الفكري والثقافي ضد الفكر السلالي الطائفي الدخيل على اليمنيين والذي يحاول من خلاله إحياء كل النعرات المذهبية والولاءات الضيقة والاتجاهات المنحرفة والهدامة .

وقام نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بهيئة الأركان العامة اللواء الركن موفق منصر ونائب رئيس دائرة شؤون الأفراد العميد الركن عبد الواحد القحطاني ونائب رئيس دائرة شؤون الضباط العقيد ركن نبيل عقلان ونائب رئيس شعبة الحرب النفسية بدائرة التوجيه المعنوي العقيد محمد الحارثي بزيارات ميدانية تفقدية لمنتسبي أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف، حيث شاركوا من خلالها المقاتلين أفراحهم وابتهاجاتهم بعيد الأضحى المبارك وتلمسوا أوضاعهم عن كثب وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في ميادين البطولة والتضحية والفداء ومواقع الشرف والكرامة دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره ونمائه وتطوره .

ومن جانب آخر قام نائب المفتش العام بالقوات المسلحة اللواء الركن أحمد أبو حاتم ونائب رئيس هيئة الاستخبارات بوزارة الدفاع العميد محسن الخاوي بزيارة الأبطال المرابطين في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء.

وأشادوا بالانتصارات التي حققها الأبطال في محور بيحان – البيضاء بمديرية الملاجم، وأيضا ما حققه الأبطال في محور مأرب – البيضاء في منطقة قانية والسوادية وغيرها، وتلقت فيها مليشيا الحوثي دروسا قاسية وخسائر فادحة.


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