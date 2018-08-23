قلق بين الديمقراطيين من الحديث عن "عزل ترامب"

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة "التايمز"، أن قادة الحزب الديمقراطى قلقون بشأن إثارة قضية "عزل ترامب" قبيل انتخابات التجديد النصفى المقررة نوفمبر المقبل، وسط مخاوف أن يصب الأمر فى مصلحة الرئيس الأمريكى ويبقى سيطرة الجمهوريين على الكونجرس.

وأضافت الصحيفة البريطانية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن اعتراف مايكل كوهين، المحامى الشخصى لترامب، بأن موكله ارتكب انتهاكات خلال الحملة الانتخابية يجعل الرئيس عرضة لعزل محتمل من قبل مجلس النواب إذا فاز الديمقراطيون بـ 23 مقعدا آخر فى نوفمبر وحصلوا على الأغلبية.

واستغل ترامب هذه القضية لحشد أنصاره فى المظاهرات، ويخشى القادة الديمقراطيون من أن يتم تصوير أى تحرك فى إطار القتال، مما يصرف الانتباه عن القضايا التى تؤثر على الوظائف والأسر.

وحذر ترامب من أن أسواق المال "ستنهار" فى حال إطلاق إجراء لعزله من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن فى مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية أن الأموال "لم تُدفع من صندوق الحملة، أنا دفعتها وكتبت تغريدة بشأن ذلك"، مضيفا "ليست انتهاكا للحملة".