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قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر بالقليوبية 12ساعة غدا

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:17 ص
قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر بالقليوبية 12ساعة غدا انقطاع المياه - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة شبين القناطر، غدا الجمعة، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك لإصلاح عطل بالخط الرئيسى المغذى لمدينة شبين القناطر، وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 

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