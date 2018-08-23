قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر بالقليوبية 12ساعة غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة شبين القناطر، غدا الجمعة، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك لإصلاح عطل بالخط الرئيسى المغذى لمدينة شبين القناطر، وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.