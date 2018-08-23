video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 03:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قريبا.. وزارة الاتصالات تنضم لمبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الإبداع

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:00 ص
قريبا.. وزارة الاتصالات تنضم لمبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الإبداع عمرو طلعت
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا مع وزارة الاستثمار و التعاون الدولى، أنه يركز على محاور أساسية أبرزها التعاون فى مجالين مهمين الأول خاص بجلب خبرات لتمكين متحدى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، واستطلاع تجارب الدول المتقدمة فى كيفية تمكينهم تكنولوجيا و الاستثمار فى هذا الشأن من خلال دعم ابتكارتهم.

وأضاف الوزير فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المجال الاخر يتعلق بتشجيع الإبداع وريادة الأعمال حيث تمتلك وزارة الاستثمار آلية فعالة فى هذا الإطار، وهى مبادرة "فكرتك شركتك"، ونسعى الى التعاون معها بهذا الشأن، من خلال عمل محور داخل هذه المبادرة لشباب المبدعين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإستثمار فى الشركات الناشئة.

وكان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت قد وقع بروتوكول مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، لخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، ودعم الابتكارات التكنولوجية التي تساعد علي دمج وتمكين متحدي الإعاقة.

ويتضمن البروتوكول بحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات فى وقت سابق، وضع استراتيجية مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بما فى ذلك إنشاء مناطق استثمارية خاصة للشركات الناشئة والجهات والمؤسسات الداعمة لها، وبناء سلسلة قيمة كاملة تغطي جميع مراحل دورة تطوير ونمو الشركات الناشئة من خلال تكامل الأدوار وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات المعنية بدعم ريادة الأعمال والتي تقوم بتنفيذها الوزارتين.

وإلى جانب منصة "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال، فإن البروتوكول يتضمن ايضا منصة إبداع مصر الإلكترونية، وبرنامج مسرعات الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة فلك لمسرعات الأعمال، وشركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لنشر "مجتمعات الإبداع التكنولوجى" فى كافة محافظات مصر خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات فى دورته الأخيرة فى ديسمبر الماضى.

و تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الإبداع وريادة الأعمال وذلك بنشر مجتمعات الإبداع فى الجامعات حيث تتفاوض مع عدد من  الجامعات بهذا الشأن إضافة إلى إقامة مجمعات للإبداع فى المناطق التكنولوجيا برج العرب وأسيوط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا "الاستثمار والتعليم العالى" يوقعان بروتوكول لتفعيل "فكرتك شركتك"

فريق عمل مبادرة "فكرتك شركتك" لوزارة الاستثمار تصل محافظة المنيا

سحر نصر: مبادرة "فكرتك شركتك" تلقت أكثر من 2500 فكرة حتى الآن

فكرتك شركتك

وزارة الاتصالات

دعم الابداع

ريادة الاعمال

ذوى الاعاقة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة