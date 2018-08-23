قريبا.. وزارة الاتصالات تنضم لمبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الإبداع

كتبت: هبة السيد

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا مع وزارة الاستثمار و التعاون الدولى، أنه يركز على محاور أساسية أبرزها التعاون فى مجالين مهمين الأول خاص بجلب خبرات لتمكين متحدى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، واستطلاع تجارب الدول المتقدمة فى كيفية تمكينهم تكنولوجيا و الاستثمار فى هذا الشأن من خلال دعم ابتكارتهم.

وأضاف الوزير فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المجال الاخر يتعلق بتشجيع الإبداع وريادة الأعمال حيث تمتلك وزارة الاستثمار آلية فعالة فى هذا الإطار، وهى مبادرة "فكرتك شركتك"، ونسعى الى التعاون معها بهذا الشأن، من خلال عمل محور داخل هذه المبادرة لشباب المبدعين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإستثمار فى الشركات الناشئة.

وكان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت قد وقع بروتوكول مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، لخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، ودعم الابتكارات التكنولوجية التي تساعد علي دمج وتمكين متحدي الإعاقة.

ويتضمن البروتوكول بحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات فى وقت سابق، وضع استراتيجية مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بما فى ذلك إنشاء مناطق استثمارية خاصة للشركات الناشئة والجهات والمؤسسات الداعمة لها، وبناء سلسلة قيمة كاملة تغطي جميع مراحل دورة تطوير ونمو الشركات الناشئة من خلال تكامل الأدوار وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات المعنية بدعم ريادة الأعمال والتي تقوم بتنفيذها الوزارتين.

وإلى جانب منصة "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال، فإن البروتوكول يتضمن ايضا منصة إبداع مصر الإلكترونية، وبرنامج مسرعات الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة فلك لمسرعات الأعمال، وشركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لنشر "مجتمعات الإبداع التكنولوجى" فى كافة محافظات مصر خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات فى دورته الأخيرة فى ديسمبر الماضى.

و تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الإبداع وريادة الأعمال وذلك بنشر مجتمعات الإبداع فى الجامعات حيث تتفاوض مع عدد من الجامعات بهذا الشأن إضافة إلى إقامة مجمعات للإبداع فى المناطق التكنولوجيا برج العرب وأسيوط.