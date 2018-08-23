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فيديو وصور.. عرض الألعاب الجوية يشعل حماس أهالى مدينة بدر

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:00 م
فيديو وصور.. عرض الألعاب الجوية يشعل حماس أهالى مدينة بدر جانب من العرض
كتبت منال العيسوى
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أشعل مهرجان الألعاب الجوية و"الباراموتور"، حماس أهالى وشباب مدينة بدر، والذى نظمه مجلس الأمناء، فى رابع أيام العيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، ونادى الطيران المصرى والإدارة العامة للثقافة الجوية تحت اسم "شبابنا فى عصر الطيران والفضاء هم أمل مصر".. بساحة انتظار البنك الأهلى فى المنطقة المركزية للمدينة، بمشاركة 30 لاعبا ومدرب من الإدارة العام للثقافة الجوية ونادى الطيران المصرى.
 
وقال عبد الرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر خلال الاحتفال "حريصون على تقديم مهرجانات مميزة تليق بمكانة واسم المدينة بالتعاون مع أكبر الكيانات والهيئات بالدولة، حتى يتم إسعاد الأهالى، وهو من أهم أولويات مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة لكى نستطيع رسم البسمة على وجوه أطفال المدينة وشبابها.
 
وقال طارق بلال، وكيل أول مجلس أمناء المدينة، فى بيان صادر اليوم عن مجلس الأمناء أن استضافة مدينة بدر لمهرجان الألعاب الجوية يشجع على الترويج للمدينة بشكل جيد، ويضع بدر فى مقدمة المدن الجديدة لممارسة هذا النوع من الرياضات المحببة للشباب.
 
وأكد العميد مهندس طارق محسن أحمد، مدير عام الإدارة العامة للثقافة الجوية، أن وزارة الطيران المدنى تهتم بنشر الوعى والثقافة الجوية لبناء وإعداد أجيال قادرة على المنافسة فى مثل هذه المسابقات التى أصبحت أول اهتمامات الشباب حالياً.
 
وفى نفس السياق، قام مجلس أمناء المدينة بعد العرض بتوزيع الهدايا على الأطفال من خلال خيمة وورشة عمل تصنيع نماذج الطياران، بجانب تكريم بعض قيادات وزارة الطيران المدنى والإدارة العامة للثقافة الجوية ونادى الطيران المصرى على ما قدمه خلال المهرجان.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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