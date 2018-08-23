فيديو..شاهد الصرف الصحى يضرب طريق أم زغيو بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

يعانى طريق أم زغير بمنطقة غرب الإسكندرية من إهمال شديد وانتشار لمياه الصرف الصحى وعدم وجود أعمدة إنارة وعدم استواء الطريق وتكسيره مما يسبب حوادث لسيارات النقل الثقيل لوجود ميناء الإسكندرية بجوارالطريق.

ويربط الطريق بين الطريق الدولى بمنطقة الدخيلة حتى طريق الكيلو 21 ، وهو من أهم الطرق التى تعانى من إهمال شديد بالإسكندرية بسبب تعطل شبكة الصرف الصحى بجوار الطريق لوجود المصانع والتى تلقى بمخلفاتها فى الصرف الصحى وتسببت فى تعطل الشبكة وانتشار المياه على الطريق.

يذكر أن هناك عددا من الطرق الجديدة الموازية لطريق أم زغير وهى طرق بديلة سيتم افتتاحها نهاية العام الحالى لتقليل الكثافة المرورية بمنطقة الدخيلة ولكثرة الحوادث على طريق أم زغير.