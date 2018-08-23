فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة أبو قرقاص للصيانة

المنيا- فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق مدينة أبو قرقاص، نتيجة لأعمال الصيانة يومى الأحد والاثنين القادمين، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إن انقطاع الكهرباء سيشمل شوارع الجمهورية غرب، فكرى باشا، متولى عبدالمقصود، طريق مصر أسوان، شارع فريد، شرق الترعة قبلى، شارع الاتحاد وعزبة السلام، وذلك يوم الأحد، بينما سيتم قطع التيار يوم الاثنين عن شوارع مستشفى الأمل، مركز الشرطة، شارع مكة، شارع سعد زغلول، منطقة الشهداء، معسكر الأمن المركزى، عزبة الفبريقة وطريق مصر أسوان قبلى.