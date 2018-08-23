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الخميس، 23 أغسطس 2018 01:23 ص
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طوكيو وواشنطن تتفقان على التعاون لتحقيق نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:02 ص
طوكيو وواشنطن تتفقان على التعاون لتحقيق نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
أ ش أ
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اتفق رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مواصلة العمل معا نحو نزع السلاح النووى الكامل من شبه الجزيرة الكورية.

وذكر آبى، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب ناقشا خلاله الوضع الأخير المحيط بكوريا الشمالية، ونسّقا سياساتهما فى التعامل مع بيونج يانج.

ويأتى ذلك الاتصال الهاتفى قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو المتوقعة إلى بيونج يانج والتى ستكون الرابعة فى ظل سعى الولايات المتحدة لدفع كوريا الشمالية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هدف النزع النووى المنشود.

وأكد آبى أن ترامب طمأنه بأن واشنطن ستقدم دعمها لطوكيو فى حل قضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، وهى القضية التى وصفها آبى بأنها على رأس أولويات إدارته.

كما أعرب رئيس الوزراء اليابانى مجددا عن استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وروسيا لإنهاء برامج تطوير الصواريخ والأسلحة النووية الكورية الشمالية وتسوية قضية المختطَفين.

ويسعى آبى لعقد قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون لتحقيق إنجاز فى تسوية قضية المختطَفين التى طال أمدها.


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