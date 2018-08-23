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ضبط 4 من المتورطين في حادث مقتل طالب لسرقة توك توك منه بالشرقية

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:54 م
ضبط 4 من المتورطين في حادث مقتل طالب لسرقة توك توك منه بالشرقية المجنى عليه
الشرقية- فتحية الديب
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أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، تمكنت من تحديد 4 من المتورطين في الحادث، وتم القبض عليهم، لمناقشتهم، في واقعة  خطف طالب عمره 16 سنة، وقتله مجهولون لسرقة التوك توك منه.
 
تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة"  محمد ال س" 16 سنة، مقيم كفر الشاويش، طالب بالصف الأول بالدبلوم، بمياه مصرف بحر البقر.
 
وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه، يعمل فترة الإجازة الدراسية علي توك توك، ومن أربعة أيام، تم إختفاءه وتم العثور عليه جثة هامدة، وتم سرقة التوك توك منه، والتخلص من جثته بمياه بحر البقر، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
 
 
 
 

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