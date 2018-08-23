video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 10متحرش لتعرضهم للإناث وتحرير 650 مخالفة مرورية بالبحيرة

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:10 م
ضبط 10متحرش لتعرضهم للإناث وتحرير 650 مخالفة مرورية بالبحيرة حمله امنيه-ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لمكافحة التحرش، وحماية الإناث، وضبط الخارجين على القانون.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها المقدم حسام البدرى رئيس قسم مباحث الأداب والأحداث بالمديرية، بالاشتراك مع عناصر من الشرطة النسائية، عن ضبط 10متحرشين، أثناء تعرضهم لإناث بالطريق العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، أسفرت تلك الحملة عن ضبط 1135 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 650 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 300 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 تطبيقات لحمايتك من التحرش فى العيد "اخرجى براحتك"

غرفة عمليات القومى للمرأة تواصل اليوم تلقى شكاوى التحرش لليوم الثالث

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

قتل

مخدرات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة