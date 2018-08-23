ضبط 10متحرش لتعرضهم للإناث وتحرير 650 مخالفة مرورية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لمكافحة التحرش، وحماية الإناث، وضبط الخارجين على القانون.

أسفرت الحملة التى شارك فيها المقدم حسام البدرى رئيس قسم مباحث الأداب والأحداث بالمديرية، بالاشتراك مع عناصر من الشرطة النسائية، عن ضبط 10متحرشين، أثناء تعرضهم لإناث بالطريق العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق. كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، أسفرت تلك الحملة عن ضبط 1135 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 650 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 300 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.