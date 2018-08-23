ضبط مصنع لتصنيع حلوى الأطفال غير مرخص فى شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، مصنع يقوم بتصنيع حلوى الأطفال غير مرخص بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، عن قيام مسئول عن مصنع لتصنيع الحلويات (عسلية) بإدارة المصنع بدون ترخيص.

وتم ضبط طن دقيق فاخر استخراج 72% و2 طن سكر حر و600 كجم عسل جلوكوز، و500 كرتونة عسليه منتج نهائى، وتحررعن الواقعة المحضر رقم 23649 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.