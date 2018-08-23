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الخميس، 23 أغسطس 2018 07:22 م
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ضبط عامل قتل "خاله" بسبب خلافات أسرية في الجيزة

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:22 م
ضبط عامل قتل "خاله" بسبب خلافات أسرية في الجيزة جثة- ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيق والدته بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الإعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن ابن شقيقة المجني عليه اعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة من القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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