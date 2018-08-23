صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

كتب : محمد فهيم عبد الغفار

يوما تلو الآخر، يثبت ذوى الاحتياجات الخاصة قدراتهم على كسر حاجز الصمت من حولهم والحواجز التى وضعها المجتمع أمامهم، خاصة فى مجالات العمل، ليثبتوا إن الإعاقة فى العقل فقط وليست فى الجسد أو فى الحواس.

"هدى" فتاة فى الـ17 من عمرها غيرت طريق الإنطواء على نفسها والعزلة عن الآخرين، فسارت فى طريق الانتصار على إصابتها بمرض الصم وضعاف السمع منذ طفولتها.

مسطرة قصة كفاح من أجل التغلب على الإعاقة، وأكثر من ذلك، تشجيع الآخرين على الخروج من أزمتها، من خلال العمل بمهنة صعبة على البنات بصفة عامة وعليها بصفة خاصة متحدية كل الظروف والصعاب، ونظرات الناس وكم السخرية التى قد تواجهها بهذا العمل الشاق، والأصعب من ذلك أن هذه الفتاة من الصم وضعاف السمع.

تحكى هدى لـ"اليوم السابع"، قصة كفاحها وتديها الإعاقة عن لسان معلمها ومتبنيها فى المهنة الحاج محمد عبد القادر، جزار، الذى قام بترجمة حركات الإشارة، قائلة: "منذ الصغر كان ينظر الأطفال من هم فى مثل سنى وكأننى لست مثلهم فى كل شىء لا يستطيعون فهمى ولا أستطيع فهمهم لا أستطيع اللعب معهم ولا يستطيعون اللعب معى، ولكننى قررت أن اتفوق عليهم فى عمل أجد فيه نفسى وأكون متميزة بين أبناء طفولتى إلى أن وجدت ضالتى فى هذه المهنة الشاقة "الجزارة".

وأضافت: "علمتنى هذه المهنة قوة التحمل ومواجهة الصعاب، فأضافت لشخصيتى وأعطتنى قوة بدنية عالية جعلتنى لا أهاب الدفاع عن نفسى ضد أى مخاطر تحيط بى".

وتابعت: تعلمت الذبح عن طريق "معلمى" الحاج عبد القادر، وكانت اول ذبيحة خروف العيد وشعرت حينها بالقلق، ولكننى تعودت بعد ذلك على الذبح والسلخ والتشفية وكنت سعيدة بهذا وشعرت أنى حققت شيئا فريدا، وها أنذاك الفتاة الخرساء الجزارة التى تغنى وتتراقص على أنغام مهنتها التى أحبتها .

ومن جانبه أكد محمد عبد القادر الجزار الذى تولى العناية بها منذ سنوات، أنه فؤجى بـ"هدى" تطلب منه العمل معه وعندما رفض، أخذت السكين وقامت بتقطيع اللحمة وتشفيتها، فأعجبت بجرأتها وقلت لنفسى- ما المانع_ وسمحت لها بالعمل معى وعلمتها الذبح والتقطيع والتشفية، وقمت برعايتها حتى أجادت المهنة بمساعدة جميع الموجودين بالمحل.



















































































































