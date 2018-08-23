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صور.. موقع مدرسة يقود ضباط قصر النيل لإعادة طفل ضال لأحضان أسرته

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:10 م
صور.. موقع مدرسة يقود ضباط قصر النيل لإعادة طفل ضال لأحضان أسرته الطفل مع والدته وضابط قسم قصر النيل
كتب إبراهيم أحمد
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الشرطة فى خدمة الشعب، شعار تجسدت معانيه فى تلك اللافتة الإنسانية التى أقدم عليها رجال قسم شرطة قصر النيل، واللذين نجحوا فى إعادة طفل إلى أهله، وذلك عقب جهود منهم للتوصل لأهل الطفل خلال البحث على أسماء المدارس والتوصل لمدرسة الطفل ومن ثم التواصل مع أحد المدرسين بالمدرسة الذى ساعد فى التوصل لأهل الطفل وإصطحابهم إلى قسم الشرطة واستلام الطفل.

 

الطفل يتوسط والدته ومدرسين المدرسة الخاصة به
الطفل يتوسط والدته ومدرسين المدرسة الخاصة به

 

تفاصيل الواقعة مع إبلاغ الخدمات الأمنية المعينة بميدان سراى الجزيرة، بالعثور على طفل مفقود من أسرته يبلغ من العمر حوالى 11 سنة، وبالعرض على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، كلف اللواء هشام لطفى مدير الإدارة العامة لقطاع غرب القاهرة، بتكليف ضابط حقوق الإنسان بالقسم، بتقديم الرعاية له لحين التوصل لأهليته، كما تم توجيه النقيب مصطفى بركات معاون الضبط لسرعة التوصل لأهليته.

 

معاون الضبط بقسم قصر النيل مع الطفل
معاون الضبط بقسم قصر النيل مع الطفل
 

وحرص معاون الضبط على مناقشة الطفل الذى كان فى حالة نفسية سيئة، ودائم البكاء، وقرر أنه يدعى "هاني" وأنه بمدرسة 6 أكتوبر، ومقيم ببولاق الدكرور، ولم يتثنى له التعرف على أى بيانات أخرى خلاف ذلك قد تقود لأهليته، إلا أن الضابط سارع الزمن للتوصل لأهليته وإعادته إليهم، وعمل على الدخول على شبكة الإنترنت للتوصل للمدرسة الخاصة بالطفل إلا أنه عثر على عدة مدارس بمدينة 6 أكتوبر، ولكن تبين له وجود مدرسة بإسم 6 أكتوبر بمنطقة بولاق الدكرور، فقام بالدخول لموقع المدرسة الذى يوجد به صور لعدد من المدرسين والمشرفين بالمدرسة.

 

الطفل مع ضابط قصر النيل ووالدته والمدرسين
الطفل مع ضابط قصر النيل ووالدته والمدرسين

 

وبعرض صور المدرسين على الطفل عقب تهدئته وتقديم المشروبات والأغذية له، تعرف على أحد المشرفين، وبالفعل أسرع معاون الضبط فى التواصل مع إحدى الأرقام الموضحة بموقع المدرسة، والتواصل مع أحد المشرفين بالمدرسة، الذى تعرف على أوصاف الطفل واسمه وتوصل لأهليته من خلال ملفات شئون الطلبة وقام بالحضور صحبتهم لقسم شرطة قصر النيل وتم تسليمهم الطفل .

 

ام الطفل تقبل يده فرحة بعودته
ام الطفل تقبل يده فرحة بعودته

ومن جانبها وجهت والدة الطفل ومشرفى المدرسة الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التى تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز، وكذا ضباط قسم شرطة قصر النيل الذين بذلوا جهدا كبير فى مساعدته .

 

النقيب مصطفى بركات مع الطفل ووالدته
النقيب مصطفى بركات مع الطفل ووالدته

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محـمود توفيق وزير الداخلية بالاهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنسانى وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديمهم للبلاغات.

 

الطفل فى احضان والدته
الطفل فى أحضان والدته

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