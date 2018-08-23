video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مأساة أسرة بالمنوفية تعيش فى حظيرة ماشية ولا تجد الطعام

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:00 ص
صور.. مأساة أسرة بالمنوفية تعيش فى حظيرة ماشية ولا تجد الطعام مأساة أسرة من 6 أفراد بقرية كفر بلمشط بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحي
إضافة تعليق

مأساة ومعاناة حقيقة تعيشها أسرة مكونة من 6 أفراد بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب عدم قدرتهم على العيش، حيث إنهم يسكنون فى غرفة حظيرة ماشية بدون دورة مياه يقضون فيه حاجتهم.

ويقول ربيع محمد الشرقاوى، 50 سنة، عائل الأسرة: "أننا نعيش فى غرفة بجوار حظيرة الماشية، والتى يبلغ مساحتها 30 مترا بدون دورة مياه، ونقضى حاجتنا وسط الزراعات بسبب عدم قدرتى بناء المنزل المكون من الطوب اللبن والمسقوف بالبوص ومعى أبناء زوجتى وأبنائى الأربعة وهم حسن 17 عاما، ياسمين 18 عاما، انتصار 14 عاما ، محمد 11 عاما".

وأضاف عائل الأسرة أنه يعمل باليومية، متابعًا: "يوم يكون فيه شغل و5 مفيش، والمشكلة مش فيا أنا فى العيال اللى بيقعدو باليوم واليومين من غير أكل موجود فى البيت والله، وبقول للناس اللى بيقولو مفيش حد بينام من غير عشاء لا ده فيه ناس باتنام من غير فطار وغذاء وعشاء".

وتابع ربيع قائلاً: "الشتاء الماضى مرت علينا أيام كن نعيش وسط الأمطار، بالإضافة إلى الرعب خوفا من سقوط المنزل علينا نظرا لشدة الهواء ولوجود أشجار بجوارنا، وحاولت أكثر من مرة التقدم إلى الإدارة الزراعية بمنوف لعمل قرار إحلال وتجديد ولكن كل المحاولات باءت بالفشل".

وأكد أنهم يعشون وسط الطيور والحيوانات، وجميع العفش سواء كان سرير أو دولاب مكسرين ولا يصلحون نهائيا، وأنه تقدم منذ ما يقرب من 4 شهور لصرف معاش تضامن، ولكنه حتى لم يتم الصرف له مع العلم أنه تقدم بجميع الأوراق المطلوبة".

وطالب ربيع المسؤلين فى محافظة المنوفية وعلى رأسهم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة والقائم بأعمال المحافظ، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، ورجال الخير بالنظر اليه نظرة عطف ومساعدته فى بناء منزله الذى يبلغ مساحته 50 مترًا فقط لو حتى غرف وصالة وحمام لحماية أبناء من حرارة الصيف وبرد الشتاء.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مأساة أم محمد من المنيا.. تحتاج لــ10 آلاف جنيه لتنقذ أطفالها من التشرد

اخبار المحافظات

اخبار نصر

اخبار المنوفية

محافظه المنوفيه

مأساه اسره

منوف




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة