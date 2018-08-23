صور.. مأساة أسرة بالمنوفية تعيش فى حظيرة ماشية ولا تجد الطعام

المنوفية - محمد فتحي

مأساة ومعاناة حقيقة تعيشها أسرة مكونة من 6 أفراد بقرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب عدم قدرتهم على العيش، حيث إنهم يسكنون فى غرفة حظيرة ماشية بدون دورة مياه يقضون فيه حاجتهم.

ويقول ربيع محمد الشرقاوى، 50 سنة، عائل الأسرة: "أننا نعيش فى غرفة بجوار حظيرة الماشية، والتى يبلغ مساحتها 30 مترا بدون دورة مياه، ونقضى حاجتنا وسط الزراعات بسبب عدم قدرتى بناء المنزل المكون من الطوب اللبن والمسقوف بالبوص ومعى أبناء زوجتى وأبنائى الأربعة وهم حسن 17 عاما، ياسمين 18 عاما، انتصار 14 عاما ، محمد 11 عاما".

وأضاف عائل الأسرة أنه يعمل باليومية، متابعًا: "يوم يكون فيه شغل و5 مفيش، والمشكلة مش فيا أنا فى العيال اللى بيقعدو باليوم واليومين من غير أكل موجود فى البيت والله، وبقول للناس اللى بيقولو مفيش حد بينام من غير عشاء لا ده فيه ناس باتنام من غير فطار وغذاء وعشاء".

وتابع ربيع قائلاً: "الشتاء الماضى مرت علينا أيام كن نعيش وسط الأمطار، بالإضافة إلى الرعب خوفا من سقوط المنزل علينا نظرا لشدة الهواء ولوجود أشجار بجوارنا، وحاولت أكثر من مرة التقدم إلى الإدارة الزراعية بمنوف لعمل قرار إحلال وتجديد ولكن كل المحاولات باءت بالفشل".

وأكد أنهم يعشون وسط الطيور والحيوانات، وجميع العفش سواء كان سرير أو دولاب مكسرين ولا يصلحون نهائيا، وأنه تقدم منذ ما يقرب من 4 شهور لصرف معاش تضامن، ولكنه حتى لم يتم الصرف له مع العلم أنه تقدم بجميع الأوراق المطلوبة".

وطالب ربيع المسؤلين فى محافظة المنوفية وعلى رأسهم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة والقائم بأعمال المحافظ، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، ورجال الخير بالنظر اليه نظرة عطف ومساعدته فى بناء منزله الذى يبلغ مساحته 50 مترًا فقط لو حتى غرف وصالة وحمام لحماية أبناء من حرارة الصيف وبرد الشتاء.



















