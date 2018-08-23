صور.. فنانون سوريون يرسمون لوحات لمعاناة شعبهم فى شوارع دمشق وسط الدمار

كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)

رسم فنانون سوريون اليوم الخميس، لوحات لمعاناة شعبهم فى شوارع دمشق وسط دمار المنازل والمحلات بصواريخ وقذائف الجماعات المسلحة.

وجاءت أبرز الرسومات عن بكاء الطفل السورى ومعاناة المرأة السورية، وكذلك تعانق الهلال مع الصليب والمسجد مع الكنيسة فى مواجهة الإرهابيين.



فنانون سوريون

وكانت دفعة جديدة من السوريين المهجرين القادمين من لبنان قد عادت عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية حيث تم نقلهم بالحافلات إلى منازلهم فى ريف دمشق الغربى التى غادروها فى أوقات سابقة هربا من التنظيمات الإرهابية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه تم استقبال هذه الدفعة من المهجرين عند نقطة جديدة يابوس الحدودية ونقلهم إلى منازلهم فى مدينة معضمية الشام جنوب غرب دمشق وذلك فى إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التى حررها الجيش السورى من الإرهاب.



لوحة لطفل سورى

وأشار عدد من المهجرين العائدين إلى أنهم قرروا العودة إلى مدينتهم بعد تطهيرها من الارهاب وتأمينها من قبل الجيش السورى وبات بامكانهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعى بعيدا عن ارهاب واجرام التنظيمات الارهابية.

ودعا المهاجرون العائدون جميع من هجرهم التنظيمات الإرهابية للعودة إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم بعدما عاد إليها الأمن والاستقرار بفضل تضحيات الجيش السورى.



فنان سورى



جانب من اللوحات