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الخميس، 23 أغسطس 2018 06:19 م
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صور.. شاطئ بورسعيد يمتلئ بالزوار وأبناء المحافظة خلال العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:40 م
صور.. شاطئ بورسعيد يمتلئ بالزوار وأبناء المحافظة خلال العيد شاطئ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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شهد شاطئ بورسعيد ابتداء من اليوم الثاني لعيد الأضحي المبارك إقبالًا كبيرًا من أبناء المدينة وضيوفها من المصطافين بعد أن انتهي الجميع من الأضحية في اليوم الأول من العيد وقد امتلي الشاطي علي امتدادة بآلاف من المصطافين الذين استمتعوا بالشاطي إلي جانب توافر الخدمات علي ضفاف الكورنيش.

كما زادت خلال أيام العيد رحلات اليوم الواحد من أبناء المحافظات المجاورة لقضاء الإجازة علي شاطي بورسعيد والاستمتاع بالسهرات المتنوعة في ليالي بورسعيد بالحدائق المفتوحة والشاطي والكورنيش وسجلت حركة عبور السيارت من المنافذ الجمركية دخول آلاف من السيارات في سياحة اليوم الواحد للمدينة.

ووجه المحافظ أجهزة الأحياء بتكثيف أعمال نظافة الشاطي أولا بأول خلال إجازة العيد وما بعدها لتوفير سبل الراحة لكل المصطافين وضيوف المدينة.

 

  شاطئ بورسعيد يمتلي بالمصطافين (2)

شاطئ بورسعيد يمتلئ بالمصطافين
 
شاطئ بورسعيد يمتلي بالمصطافين (4)
شاطئ بورسعيد يمتلي بالمصطافين (4)

 

شاطئ بورسعيد يمتلي بالمصطافين (1)
شاطئ بورسعيد يمتلي بالمصطافين (1)

 

 

 

 


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