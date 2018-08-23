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صور.. سفير رواندا يزور متحف النيل لدراسة مشاركة بلاده بمقتنيات فى المتحف

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:11 م
صور.. سفير رواندا يزور متحف النيل لدراسة مشاركة بلاده بمقتنيات فى المتحف سفير رواندا يزور متحف النيل
أسوان ندى سليم
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زار السفير صالح هابيمانا،  سفير  جمهورية رواندا  لدي القاهرة،  متحف النيل بمحافظة أسوان، خلال زيارة سريعة اجراها لاستمتاع بالمناطق السياحية بأسوان.
 
وأكد المهندس هشام فرغلي، مدير متحف النيل، أن زيارة السفير جاءت لمناقشة امكانية مشاركة جمهورية رواندا بمقتنياتها باحدي قاعات المتحف،  علي غرار مشاركة عدد من الدول الافريقية ومنها السودان،  لافتا أن هذه هي الزيارة الرابعة للسفير وذلك تأكيدا علي أهمية الدور الذي يقوم به المتحف في توطيد العلاقات بين مصر ودول حوض النيل. 
 

 


 


 

 


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