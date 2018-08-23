صور.. سفارة مصر بصربيا تنظم عرضا خاصا لفريق الفلكلور بمعهد قيثارة ببلجراد

نظمت سفارة مصر لدى صربيا، عرضا خاصا لفرقة فريق الفلكلور بمعهد قيثارة بمركز ثقافة الطفل فى بلجراد، فى إطار جولة شملت مهرجان ثقافة وتراث الشعوب فى مدينة "uzice أوجيتسى"، الذى يعد أكبر مهرجان فلكلور أطفال فى شرق وجنوب أوروبا.

وألقى السفير عمرو الجويلى الكلمة الافتتاحية للمهرجان، مؤكدا أن مشاركة معهد قيثارة هى أول مشاركة لمصر فى المهرجان حرصا على التواصل مع الأجيال المستقبلية فى منطقة البلقان بشكل عام، مشيرا إلى أنه حرص على مقابلة عمدة "أوجيتسى" لبحث التعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية مع المحافظات النظيرة فى مصر.

وأبرز الجويلى أن العروض التى قدمها فريق الفلكلور بمعهد قيثارة، بحضور الدكتور كرم ملاك الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور محمد حسانين رئيس قسم التصميم والإخرج بالمعهد العالى للباليه، جاءت لتستكمل التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، سواء من ناحية تنوع عمر الحضور حيث حظت بحضور موسع على مستوى الأسر والأطفال من جانب، أو من خلال الامتداد الجغرافى حيث قدمت بعض العروض بأقصى غرب صربيا لتكون الفرق المصرية قد قدمت عروضا فى مختلف أنحاء صربيا من جانب آخر.

وحرصت نسمة جاد الحق مصممة الرقصات والتدريب، على أن يقدم فريق الفلكلور عروضا متنوعة للرقصات التقليدية من أقصى الصعيد إلى محافظات الوجه البحرى فى مصر.