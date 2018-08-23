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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:35 م
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صور.. المواطنون يحتفلون بالعيد بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبى فى القاهرة

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:48 م
صور.. المواطنون يحتفلون بالعيد بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبى فى القاهرة توافد المواطنين على قلعة محمد على
كتب عزوز الديب
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شهدت قلعة محمد على، إقبالا كثيفا من المواطنين للاحتفال بالعيد، فى ثالث أيام عيد الأضحى، وافترش الأهالى الأرض للاحتماء من حرارة الشمس فى جدران القلعة.
 
وتوافد المواطنون على ساحة المسجد، والمتحف الحربى القومى، وحرصوا على التقاط الصور، وسط أجواء هادئة مبهجة احتفالا بالعيد.
 
 
 
احتفالات عيد الأضحى فى القلعة
احتفالات عيد الأضحى فى القلعة

الاهالى فى القلعة للاحتفال بالعيد
الأهالى فى القلعة للاحتفال بالعيد

الأهالى يتوافدون على القلعة
الأهالى يتوافدون على القلعة

الأهالى يحتمون بجدران القلعة من أشعة الشمس
الأهالى يحتمون بجدران القلعة من أشعة الشمس

الطفطف للتنقل داخل القلعة
الطفطف للتنقل داخل القلعة

القلعة تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد
القلعة تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد

القلعة فى ثالث أيام عيد الأضحى
القلعة فى ثالث أيام عيد الأضحى

القلعة
القلعة

المتحف الحربى (2)
المتحف الحربى (2)

المتحف الحربى
المتحف الحربى

المواطنون فى القلعة فى عيد الأضحى
المواطنون فى القلعة فى عيد الأضحى

المواطنون يحتفلون بالعيد
المواطنون يحتفلون بالعيد

توافد الأهالى على القلعة فى ثالث أيام العيد
توافد الأهالى على القلعة فى ثالث أيام العيد

توافد الأهالى فى ثالث أيام العيد على القلعة
توافد الأهالى فى ثالث أيام العيد على القلعة

خريطة لمسجد محمد على بالقلعة
خريطة لمسجد محمد على بالقلعة

قلعة محمد على تجذب المواطنين فى العيد
قلعة محمد على تجذب المواطنين فى العيد

قلعة محمد على فى ثالث أيام العيد
قلعة محمد على فى ثالث أيام العيد

لوحات إرشادية بالقلعة
لوحات إرشادية بالقلعة

مسجد محمد على من الداخل
مسجد محمد على من الداخل

مسجد محمد على
مسجد محمد على

 


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قلعة محمد على

القلعة

عيد الأضحى




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