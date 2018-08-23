صور.. المواطنون يحتفلون بالعيد بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبى فى القاهرة

شهدت قلعة محمد على، إقبالا كثيفا من المواطنين للاحتفال بالعيد، فى ثالث أيام عيد الأضحى، وافترش الأهالى الأرض للاحتماء من حرارة الشمس فى جدران القلعة.
وتوافد المواطنون على ساحة المسجد، والمتحف الحربى القومى، وحرصوا على التقاط الصور، وسط أجواء هادئة مبهجة احتفالا بالعيد.
احتفالات عيد الأضحى فى القلعة
الأهالى فى القلعة للاحتفال بالعيد
الأهالى يتوافدون على القلعة
الأهالى يحتمون بجدران القلعة من أشعة الشمس
الطفطف للتنقل داخل القلعة
القلعة تستقبل المواطنين للاحتفال بالعيد
القلعة فى ثالث أيام عيد الأضحى
القلعة
المتحف الحربى (2)
المتحف الحربى
المواطنون فى القلعة فى عيد الأضحى
المواطنون يحتفلون بالعيد
توافد الأهالى على القلعة فى ثالث أيام العيد
توافد الأهالى فى ثالث أيام العيد على القلعة
خريطة لمسجد محمد على بالقلعة
قلعة محمد على تجذب المواطنين فى العيد
قلعة محمد على فى ثالث أيام العيد
لوحات إرشادية بالقلعة
مسجد محمد على من الداخل
مسجد محمد على
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