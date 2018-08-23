صور.. المواطنون يحتفلون بالعيد بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبى فى القاهرة

كتب عزوز الديب

شهدت قلعة محمد على، إقبالا كثيفا من المواطنين للاحتفال بالعيد، فى ثالث أيام عيد الأضحى، وافترش الأهالى الأرض للاحتماء من حرارة الشمس فى جدران القلعة.

وتوافد المواطنون على ساحة المسجد، والمتحف الحربى القومى، وحرصوا على التقاط الصور، وسط أجواء هادئة مبهجة احتفالا بالعيد.