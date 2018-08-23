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صور.. "الزراعة" تكثف حملات التفتيش على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:18 ص
صور.. "الزراعة" تكثف حملات التفتيش على اللحوم خلال إجازة عيد الأضحى جانب من ضبطيات حملات التفتيش على اللحوم
كتب عز النوبى
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شددت الدكتوة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بجميع محلات بيع وعرض اللحوم والدواجن و الأسماك خلال عيد الأضحى المبارك.
 
وأسفرت الحملات على مضبوطات التفتيش علي اللحوم يوم الاثنين والثلاثاء، بإجمالى 3 أطنان و 387 كجم رنجة ولحوم بلدى بقرى وضأن ولحوم مجمدة و كبدة مجمدة ومصنعات لحوم ودهون  بإجمالى عدد محاضر 64 محاضر بـ 5 محافظات (الاسماعلية  والبحيرة والاسكندرية والمنيا والفيوم) تفصيليا 3 أطنان و 48 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية عدد39 محضرا، و 339 كجم مضبوطات صالحة للاستهلاك الآدمى من ذبح خارج المجازر الحكومية و مخالف للقوانين بعدد 25 محضرا.
 
وقالت محرز، إن قطاع التفتيش والمجازر بالمديريات سوف يواصل حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك خلال إجازة العيد بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من سلامتها حفاظا على حياة المواطنين.
 
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