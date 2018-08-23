"صحة الدقهلية" تنظم 3 آلاف جلسة غسيل كلوى خلال أول وثانى أيام العيد

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مراكز الغسيل الكلوى على مستوى المحافظة قامت بعمل 3000 جلسة غسيل كلوى خلال اليوم الأول والثانى من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مكى أنه من المقرر إجراء حوالى 9000 جلسة غسيل فترة إجازة العيد، كما أكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى، واطمأن على تواجد جميع الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفرق المعاونة وأن العمل يجرى بصورة جيدة على مستوى جميع المراكز، وأكد أن مرضى الغسيل الكلوى هم أولى فئات المرضى الذين نوليهم إهتمام بالغ لرفع المعاناة عنهم.