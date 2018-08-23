"شباب الخريجين" بالأقصر يعلن تدريب عدد من السيدات على الحرف المتنوعة لدعمهن

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت نورا أحمد عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بتدريب 10 سيدات فى مجال صناعة السجاد والجلود بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بإحدى مراكز التكوين المهنى بالمحافظة، وبعد انتهاء التدريب استلمت المتدربات شهادات وقام عدد منهن بعمل مشروع خاص بهن، موضحةً أن المشروع فى البداية واجه صعوبات مادية للحصول على النول الخاص بصناعة السجاد وتوفير ماكينة الحياكة، وقامت سلطات المحافظة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى بتوفير قروض للمشروعات الصغيرة بشروط مبسطة.

وأضافت مسئولة جهاز شباب الخريجين – في بيان صحفي - أنه تم عمل تدريبات للصناعات الحرفية لتوفير مصدر دخل لمن لا يناسبهم العمل الخاص، موضحة أنه تم تدريب 36 سيدة أخرى على حرفتى السجاد والحياكة عن طريق احدى المؤسسات التى قامت بتوفير ماكينات حياكة حديثة بالتقسيط للمتدربات، وبدون فوائد.

وأشارت نورا أحمد عثمان، إلى انه تم استلام 21 محلا بالمركز الحرفى بمركز القرنة غرب الأقصر وبه 30 ماكينة بينهم 9 ماكينات لصناعة الجلود، و12 ماكينة لصناعة نجارة الأثاث، و9 ماكينات حياكة، وتابعت أن سلطات محافظة الأقصر قامت بتسليم 18 ماكينة حياكة للمركز الحرفى لاستغلالها فى تدريب أكثر عدد ممكن من الشباب، وبالفعل تم تدريب 40 سيدة كمرحلة أولى على مهنة الحياكة، و10 شباب تم تدريبهم على نجارة الأثاث بالمركز الحرفى بالقرنة، وشهدت المرحلة الثانية تدريب 22 سيدة على الحياكة، و10 شباب على نجارة الأثاث، وذلك فى اطار الدعم المقدم من وزارة التنمية المحلية لتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وقالت مسئولة الجهاز، أنه فى إطار التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، تم توفير نول لصناعة السجاد اليدوى بالمركز الحرفى بالقرنة لعمل قسم لتدريب الفتيات، مضيفة أنه تم إقامة أول معرض دائم مجانى على أرض تابعة للمحافظة حيث وفر 60 فرصة عمل للشباب بمركز ومدينة الأقصر، وذلك فى اطار التسهيلات التى يقدمها محافظ الأقصر محمد بدر للاهتمام بشباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم وتوفير أماكن مناسبة لهم لمساعدتهم فى عرض منتجاتهم، وتوجيهاته بتعميم الفكرة على مدن ومراكز المحافظة بالكامل، حتى تعم الفائدة على أكبر عدد من الشباب.