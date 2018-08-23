سقوط 3 متهمين بحوزتهم أفيون وحشيش وبانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 3 متهمين، بحوزتهم كميات من الأفيون والحشيش والبانجو، بقصد الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "ابراهيم.س.س"19 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته كمية من مخدر الأفيون وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سليمان.م.ع"58 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول والمتهم "ياسر.م.م"45 عاما عاطل، ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من مخدر البانجو، وزنت حوالى 750 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.