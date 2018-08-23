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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:22 م
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سعر اليورو اليوم الخميس 23-8-2018

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:28 م
سعر اليورو اليوم الخميس 23-8-2018 اليورو
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 23-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو، والذى جاء كالتالى:

 

صرف اليورو اليومصرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.38 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.20 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.20 للشراء

20.46  للبيع

 

سعر صرف اليورو اليومسعر صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك البركة

 

20.30  للشراء

20.82 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 20.25 للشراء

 20.50 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.23 للشراء

20.48 للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

 

 

 


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