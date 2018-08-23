سعر اليورو اليوم الخميس 23-8-2018

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 23-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو، والذى جاء كالتالى:

صرف اليورو اليوم سعر اليورو فى البنك المركزى 20.38 جنيه للشراء 20.54 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 20.20 جنيه للشراء 20.46 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك مصر 20.20 للشراء 20.46 للبيع سعر صرف اليورو اليوم سعر اليورو فى بنك البركة 20.30 للشراء 20.82 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 20.25 للشراء 20.50 للبيع سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 20.23 للشراء 20.48 للبيع اليورو اليوم