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سائق يتهم زوجته بحرق شقته فى المنوفية

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:38 ص
سائق يتهم زوجته بحرق شقته فى المنوفية حريق -ارشيفيه
المنوفية - محمود شاكر
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نشب حريق، داخل شقة سائق داخل عقار مكون من 3 طوابق، بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث اتهم السائق زوجته بإشعال النار فى شقته. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية شبرا باص دائرة المركز .
 
بانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثالث لعقار مكون من ثلاث طوابق على مساحة 90 متر تقريباً ملك " ا .س. ح"  25 سنه، سائق ومقيم بذات العنوان ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات. 
 
أسفر الحريق عن احتراق محتويات غرفة النوم، وبسؤال المالك اتهم زوجته " ب .هـ .ع" المقيمة بذات العنوان، بإشعال النار بالمنزل، لافتا إلى تعانى مرض عقلى.
 
تم التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، تحرر عن الواقعة المحضر رقم  10353 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 

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