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رويترز تنشر صورا لاحتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك فى قوارب نهر النيل

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:35 ص
رويترز تنشر صورا لاحتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك فى قوارب نهر النيل احتفالات المصريين فى قوارب نهر النيل
كتب: محمد الأحمدى
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احتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك، كحدث سنوى حيث يتم ذبح الأضاحى، إضافة إلى الخروج للمنتزهات ودور السينما.

وأوضحت صورا نشرتها وكالة رويترز للأنباء، احتفالات المصريين فى القوارب وسط نهر النيل وأمام برج القاهرة، وسط إضاءة خافتة مما يضفى لها بهجة.

وفى بداية أول أمس الثلاثاء، اكتظت ساحات الصلاة والمساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالمواطنين لأداء صلاة العيد، فى عادة مصرية أصيلة ترسخ المعنى الحقيقى لفرحة العيد.

وحرص عدد من المحافظين على الصلاة وسط المواطنين، لمشاركتهم فرحة العيد.

احتفالات المصريين فى قوارب نهر النيل
احتفالات المصريين فى قوارب نهر النيل

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

احتفالات المصريين فى نهر النيل
احتفالات المصريين فى نهر النيل

 

جانب من احتفالات المصريين
جانب من احتفالات المصريين

 

احتفالات المصريين فى عيد الأضحى
احتفالات المصريين فى عيد الأضحى

 

 


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احتفالات عيد الاضحى

نهر النيل

قوارب نهر النيل




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