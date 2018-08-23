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"راين اير" تعلن عن اتفاق مع نقابة الطيارين الإيرلنديين لانهاء خلاف معهم

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:39 ص
"راين اير" تعلن عن اتفاق مع نقابة الطيارين الإيرلنديين لانهاء خلاف معهم طائرة راين اير
أ ف ب
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أعلنت شركة "راين إير" للطيران الخميس التوصل إلى اتفاق مع نقابة "فورسا" لطياريها فى إيرلندا ، قد يضع حدا لخلاف تسبب بإضراب ل5 أيام فى هذا البلد.

وأوضحت الشركة أن على طياريها فى إيرلندا أن يبتوا في الاتفاق الذى تم التوصل إليه بعد اجتماع ماراتونى استمر 22 ساعة واختتم مساء الخميس.

ولزم طيارو "راين إير" الإيرلنديون هذا الصيف إضرابا استمر 5 أيام بسبب خلاف مع الإدارة حول شروط عملهم ، ولم يكشف مضمون الاتفاق الذى تم التوصل إليه صباح الخميس بين إدارة الشركة ونقابة "فورسا".

وواجهت شركة الطيران فى 10 أغسطس أول إضراب لطياريها على مستوى أوروبى، إذ شمل التحرك ألمانيا وبلجيكا والسويد وهولندا إضافة إلى إيرلندا.

غير أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه الخميس لن يضع حدا لجميع النزاعات القائمة بين "راين إير" وموظفيها فى بلدان أوروبية أخرى، لكن فى حال أيده الطيارون العاملون في إيرلندا، فسيكون ذلك خطوة رمزية هامة لإدارة الشركة التى ستثبت بذلك قدرتها على التفاهم مع موظفيها في بلدها الأصل.

وتفاقم الخلاف في الأسابيع الأخيرة بين الطيارين الإيرلنديين والشركة التي تنتقد النقابات سياستها فى مجال التوظيف واعتمادها على عقود هشة ، غير أن "راين إير" ترفض هذه الاتهامات مؤكدة أن رواتب موظفيها أفضل من رواتب الشركات المنافسة.

 

 


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راين إير

ايرلندا

السويد




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