رئيس وزراء أستراليا يعرض تصويتا جديدا على زعامة الحزب

كانبيرا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم ترنبول تشبثه بالسلطة اليوم الخميس، رغم تخلى عدد من كبار وزرائه عنه وقال إنه سيجرى تصويتا ثانيا على زعامة الحزب يوم الجمعة، إذا تلقى خطابا موقعا من غالبية أعضاء حزب الأحرار الحاكم.

وكان ترنبول فاز بفارق ضئيل فى اقتراع على زعامة الحزب يوم الثلاثاء، أمام وزير الداخلية السابق بيتر داتون الذى دعا مع عدد من كبار الوزراء إلى اجراء تصويت جديد.

وقال ترنبول إنه إذا تلقى خطابا يطالب بإجراء تصويت جديد فسوف يدعو إلى اجتماع للحزب ظهر يوم الجمعة الساعة (0200 بتوقيت جرينتش). وأضاف أنه إذا جرت الموافقة على مقترح بإعلان خلو منصب رئيس الحزب فإنه لن يخوض التصويت مجددا.

وأضاف للصحفيين فى كانبيرا "إذا حدث ذلك فسوف أعتبره تصويتا بعدم الثقة ولن أترشح فى التصويت".