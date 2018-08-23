رئيس قبرص يهنئ اليونان بخروجها من برنامج الإنقاذ الاقتصادى الثالث

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هنأ الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسياديس رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس فى محادثة هاتفية بمناسبة خروج اليونان من برنامج التكيف الاقتصادى الثالث.

وقالت رئاسة الجمهورية القبرصية فى بيان صحفى - نقلته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية اليوم الخميس - إن الرئيس أنستاسياديس ورئيس الوزراء تسيبراس ناقشا المشهد اليونانى فى الفترة القادمة، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الدولية والجهود الرامية إلى استئناف المحادثات من أجل التسوية القبرصية.

من جهته، أعرب أليكسيس تسيبراس عن شكره للرئيس القبرصى لتضامن حكومة وشعب قبرص مع بلاده بعد حرائق الغابات المميتة فى أتيكا.

يذكر أنه بعد ثمانى سنوات من المعاناة الاقتصادية خرجت اليونان يوم الاثنين الماضى رسمياً من برنامج الإنقاذ الاقتصادى الثالث والأخير، منهية بذلك سنوات من خطط التقشف والإصلاحات وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية وهى الشروط التي فرضت مقابل الحصول على قروض ضخمة تخرج البلاد من أزمتها المالية وكسادها الكبير.