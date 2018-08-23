رئيس صرب البوسنة يتهم واشنطن بالتدخل فى انتخابات بلاده

واشنطن (أ ش أ)

اتهم رئيس صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بالتدخل فى انتخابات بلاده.

وقال دوديك إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوسيد) تستغل منظماتها الأهلية فى البوسنة للتأثير على انتخاباتها، مضيفا أن الحكومة المركزية البوسنية تآمرت مع اليوسيد فى هذا التدخل، حسبما ذكرت صحيفة (ذى هيل) الأمريكية.

من جانبها، نفت السفارة الأمريكية اتهامات دوديك، قائلة فى بيان: "مرة أخرى، يتم استخدام مساعدات الشعب الأمريكى فى تغذية نظريات المؤامرة الجامحة إزاء حملة الانتخابات فى البوسنة".

وتُجرى السفارة الأمريكية فى سراييفو حاليا مفاوضات مع الحكومة البوسنية المركزية حول برامج لمكافحة الفساد فى البلاد، حسبما أوردت تقارير.

ومن المزمع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى البوسنة فى 7 أكتوبر المقبل؛ ويسعى دوديك للمنافسة على مقعد الصرب فى مجلس الرئاسة الثلاثى لجمهورية البوسنة والهرسك.

وشهدت العلاقات بين دوديك والولايات المتحدة توترا، حيث فرضت واشنطن عليه العام الماضى عقوبات لتورطه فى عرقلة اتفاق سلام فى البوسنة والهرسك.