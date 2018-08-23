رئيس حزب القوات بلبنان يؤكد أهمية دعم الجيش لضمان استمرارية الدولة

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أهمية استمرار الولايات المتحدة الأمريكية فى دعم الجيش اللبنانى من خلال المساعدات العسكرية التى تقدمها، مشيرا إلى أن استمرارية الدولة اللبنانية وقيامها يعتمد على المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذى يجعل دعم الجيش ضرورة قصوى.

جاء ذلك خلال استقبال جعجع مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن الدولى روبرت ستورى كارم الذى يزور لبنان على رأس وفد من وزارة الدفاع الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع اللبنانية الداخلية، وأوضاع منطقة الشرق الأوسط وتطوراتها، والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان.