رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة بمصروفات المدن الجامعية عن العام الماضى

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه لن تكون هناك زيادة فى المصروفات الدراسية للعام الحالى، حيث تبقى المصروفات الخاصة بالتسكين فى المدن الجامعية عند 350 جنيها كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات العام الماضى.

وأضاف الخشت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تكفلت بمساعدة الطلاب غير القادرين بالمدن الجامعية وأنشأت مكتباً بالمدينة الجامعية لرعاية الطلاب، وذلك بعد ارتفاع تكلفة الإقامة والتغذية بالمدن الجامعية لـ 350 جنيهاً، حيث تحملت الجامعة الفروق فى مصروفات المدن الجامعية عن الطلاب غير القادرين وذلك من خلال التبرعات.