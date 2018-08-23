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جيريمى كوربين يخطط لإنهاء سيطرة الحكومة البريطانية على "بى بى سى"

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:29 م
جيريمى كوربين يخطط لإنهاء سيطرة الحكومة البريطانية على "بى بى سى" جيريمى كوربين
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن جيريمى كوربين، رئيس حزب العمال البريطانى، سيطرح مقترحات لإنهاء سيطرة الحكومة على "بى بى سى" والسماح للجمهور بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

 وتعتزم خطته أيضا فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا لتكميل الدخل الحالى الذى تحصل عليه هيئة الإذاعة البريطانية من تراخيص التلفزيون ودفع أجور لصحافة المصلحة العامة الحالية.

 وسيكشف رئيس حزب العمال عن خططه فى خطاب سيبحث كيفية إعادة تشكيل الإعلام فى بريطانيا، الذى يقول إنه يخضع لهيمنة عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا ومليارديرات غير خاضعين للمحاسبة.

ومن الإجراءات الأخرى التى سيقترحها تمويل صحافة المصلحة العامة المحلية، وحتى منح بعض المنظمات التى تقوم بها وضع الجمعيات الخيرية.

 وتشير صحيفة "إندبندنت" إلى أن هذه الاقتراحات تأتى بعد الخلاف الأخير لكوربين مع الإعلام البريطانى بعد نشر قصص عن صوره باحتفال فى تونس تم فيه وضع إكليل من الزهور حيث دفن مسلحون فلسطينيون مثيرون للجدل، بحسب قول الصحيفة.

وسيتعهد رئيس حزب العمال بوضع "بى بى سى" على أساس دائم، بمعنى أن وزراء الحكومة لن يكونوا قادرين على استخدام مفاوضات تجديد الميثاق كوسيلة للضغط على تصرفات الهيئة.

وقال كوربين إنه لو أردنا استقلال "بى بى سى" يجب أن نأخذ فى الاعتبار تحريرها بوضعها على أساس قانونى دائم مع وجود هيئة جديدة مستقلة تحدد رسوم الترخيص.


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