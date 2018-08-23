تموين الأقصر تضبط وتحرر 82 مخالفة تموينية بحملات على الأسواق والمخابز خلال العيد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة تموينية خلال الحملات التى تمت على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود فى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل وزارة التموين – في بيان صحفي - أنه فى مجال المواد البترولية تم ضبط مخالفة واحدة "عدم وجود سجلات بمحطات الخدمة"، وفى مجال الأسواق تم ضبط 20 مخالفة تنوعت مابين ضبط تجار دقيق وتموين، وعدم وجود شهادات صحية، وضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم اعلان عن الأسعار، وبيع بأكثر من الأسعار الرسمية، وعدم وجود ترخيص، وذبح خارج السلخانة، وغش تجارى.

وتابع أنه تم ضبط وتحرير 61 مخالفة فى مجال المخابز تنوعت ما بين عدم وجود قائمة وسوء مستوى النظافة، واختراق نظام،وعدم وجود شهادة صحية، وتصرف وتجميع دقيق، وانتاج خبز ناقص الوزن، وتوقف وغلق مخابز، وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات.