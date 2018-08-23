video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 02:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على كيفية وشروط التقدم لعضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمى

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:08 ص
تعرف على كيفية وشروط التقدم لعضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق

تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تلقى الطلبات من الأساتذة والباحثين الراغبين فى عضوية اللجان الوطنية التابعة للأكاديمية. 

"اليوم السابع" يرصد فى النقاط التالية أهم المعلومات عن اللجان الوطنية وكيفية التقديم وآخر موعد لغلق باب التقدم.

1- اللجان الوطنية تعد أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية البحث العلمى. 

2 فتح الباب يهدف ضم نخبة من صفوة العلماء المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية والهيئات العلمية فى كل تخصص علمى.

3- يضم كل تشكيل فى عضويته 15 عضوا فى مجال عمل اللجنة.

4- تكون نسبة تمثيل الشباب (أقل من 40 عاما) فى عضوية اللجنة لا تقل عن ٢٥٪.

5- يفضل أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مشتغل بأحد الصناعات أو المؤسسات القومية أو المؤسسات غير الحكومية المرتبطة بالتخصص.

6- يفضل أن يضم التشكيل العلماء الأعضاء فى الاتحادات الدولية المناظرة أو اللجان أو الروابط المنبثقة عن تلك الاتحادات.

7-يتم التقدم لعضوية اللجان من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجياwww.asrt.sci.eg.

8- آخر موعد للتسجيل يوم السبت المقبل الموافق ١١/٨/٢٠١٨.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشباب يسأل والوزراء يجيبون.. خالد عبد الغفار يتحدث عن تعليم جيد يتماشى مع متطلبات العصر.. ويؤكد: نعانى الحفظ والتلقين.. وزير الرياضة يحدد 4 محاور لبناء الإنسان.. أشرف صبحى: الاجتهاد معيار اختيارى للوزارة

طارق شوقى وخالد عبد الغفار يفتتحان قمة الابتكار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إقبال كبير على تقليل الاغتراب.. 40 ألف طالب تقدموا حتى الآن.. 6 آلاف تقدموا على الموقع الإلكترونى بالشهادات المعادلة.. خالد عبد الغفار: لن يتم قبول أى تحويلات ورقية على الإطلاق والتحويل لا يعنى إعادة التنسيق

اكاديمية البحث العلمي

مكتب براءات الاختراع

لجان البحث العلمي

اللجان الوطنية بأكاديمية البحث

البحث العلمي




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة