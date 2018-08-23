تعرف على كيفية وشروط التقدم لعضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمى

تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تلقى الطلبات من الأساتذة والباحثين الراغبين فى عضوية اللجان الوطنية التابعة للأكاديمية.

"اليوم السابع" يرصد فى النقاط التالية أهم المعلومات عن اللجان الوطنية وكيفية التقديم وآخر موعد لغلق باب التقدم.

1- اللجان الوطنية تعد أحد التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية البحث العلمى.

2 فتح الباب يهدف ضم نخبة من صفوة العلماء المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية والهيئات العلمية فى كل تخصص علمى.

3- يضم كل تشكيل فى عضويته 15 عضوا فى مجال عمل اللجنة.

4- تكون نسبة تمثيل الشباب (أقل من 40 عاما) فى عضوية اللجنة لا تقل عن ٢٥٪.

5- يفضل أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مشتغل بأحد الصناعات أو المؤسسات القومية أو المؤسسات غير الحكومية المرتبطة بالتخصص.

6- يفضل أن يضم التشكيل العلماء الأعضاء فى الاتحادات الدولية المناظرة أو اللجان أو الروابط المنبثقة عن تلك الاتحادات.

7-يتم التقدم لعضوية اللجان من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجياwww.asrt.sci.eg.

8- آخر موعد للتسجيل يوم السبت المقبل الموافق ١١/٨/٢٠١٨.