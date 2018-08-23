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الخميس، 23 أغسطس 2018 12:16 ص
خالد صلاح
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تعرف على طبيعة عمل غرفة العمليات الرئيسية بالأقصر لاحتفالات العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:00 ص
تعرف على طبيعة عمل غرفة العمليات الرئيسية بالأقصر لاحتفالات العيد محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح محمد بدر محافظ الأقصر، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، واصلت أعمالها على مدار الـ48 ساعة الماضية فى عيد الأضحى المبارك، دون أية شكاوى حتى الآن أو صور للخروج عن القانون بالتحرش أو رصد حالات غرق بالنيل.

 

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، تفاصيل عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة:

 

1.    الغرفة مهمتها تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها

 

2.    الغرفة تتابع أولاً بأول توافر جميع السلع فى الأسواق واستمرار تقديم الخدمات للمواطنى

 

3.    الغرفة تقوم بالتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة

 

4.    تتابع الغرفة حملات مراقبة الأسواق والتفتيش الدورى على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات

 

5.    تقوم الغرفة بمراقبة محال الجزارة ومنافذ عرض وبيع وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها

 

6.    تقوم الغرفة بمراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها

 

7.    الغرفة تتابع حركة المرور فى الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد

 

8.    الغرفة كلفت بعمل جولات وحملات للمرور على مناطق الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل

 

 


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