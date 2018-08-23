تعرف على ..شروط تنفيذ أحكام الحبس فى دعاوى التهرب من النفقات

كتبت أسماء شلبى

يرصد "اليوم السابع" الشروط التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية لتنفيذ أحكام الحبس، حال التخلف عن أداء متجمد النفقات، سواء كانت للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج .

وشددت المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى، وثبت أنه قادر على أداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

1- تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.

2ـ_ أن يكون الحكم نهائيا.

3_ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4_ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.