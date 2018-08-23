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تعرف على ..شروط تنفيذ أحكام الحبس فى دعاوى التهرب من النفقات

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:10 ص
تعرف على ..شروط تنفيذ أحكام الحبس فى دعاوى التهرب من النفقات نفقة محكمة الاسرة
كتبت أسماء شلبى
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 يرصد "اليوم السابع" الشروط التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية لتنفيذ أحكام الحبس، حال التخلف عن أداء متجمد النفقات، سواء كانت للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج .

وشددت المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى، وثبت أنه قادر على أداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

1- تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.

2ـ_ أن يكون الحكم نهائيا.

3_ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4_ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.

 


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